Colégio de Barros vence Shqiponja por 38-16 na Taça Challenge feminina

Lusa 11 Nov, 2017, 21:14 | Andebol

Na primeira parte, o conjunto português já vencia por 18-10, mas acentuou a superioridade no segundo tempo, em que chegou aos 36 golos, com as kosovares a apontarem apenas mais seis.



No domingo, pelas 15:00, disputa-se a segunda mão, com o Colégio de Barros bem posicionado para passar à próxima fase da Taça Challenge.