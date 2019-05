Colégio Gaia vence Madeira SAD e conquista título nacional feminino de andebol

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 20:44 | Andebol

Na visita à Madeira, a formação de Vila Nova de Gaia fechou a decisão com um agregado de 3-0, depois de também ter batido o campeão em título e recordista de troféus (14) nas duas primeiras partidas, por 30-28 e 30-19.



A equipa liderada por Paula Marisa Castro chegou ao intervalo a vencer por 17-13 e, apesar da reação do Madeira SAD no segundo tempo (22-21), não cedeu até final e ‘roubou’ o título que lhe tinha escapado na final da temporada passada, precisamente frente às madeirenses.



“Trabalhámos para isto, para aqui chegar e conseguir ser campeãs nacionais. É sempre indescritível ser campeão nacional, muito mais aqui na Madeira, é fantástico, porque o Madeira SAD foi campeão nacional durante anos e anos e o Colégio andou sempre em segundo. Este ano, fomos mais fortes”, afirmou a treinadora do Colégio Gaia.



Este foi o terceiro troféu de campeão conquistado pelo Colégio Gaia, que já tinha vencido a prova em 1991 e 2017.