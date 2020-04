Covid-19. Andebol elogia união das modalidades de pavilhão

As competições nacionais de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram canceladas pelas respetivas federações, seguindo o desfecho decidido para o futsal, em 8 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

", afirmou Miguel Laranjeiro, em declarações reproduzidas no site oficial da FAP.O responsável federativo admitiu que o hiato de competição estava a causar "desconforto e impaciência", salientando, contudo, que o organismo que lidera só poderia "tomar decisões fundamentadas em factos objetivos", até porque "entre a preparação e a competição" seriam necessários "dois meses para terminar a prova".", referiu Laranjeiro.Além de ter sido decretado que não serão atribuídos títulos de campeão esta época, foi também decidido que não haverá descidas de divisão. Contudo, as promoções serão uma realidade, sendo considerada "uma solução que acima de tudo garantisse um mínimo de integridade".", observou.Miguel Laranjeiro elogiou ainda o "acompanhamento muito próximo" que o Governo tem feito às modalidades e sublinhou a importância do Estado na recuperação do desporto, face à crise mundial despoletada pelo novo coronavírus.

"Seria completamente errado que o país, na saída desta situação, deixasse para trás o Desporto. Espero que isso não aconteça, porque todos os intervenientes têm uma grande responsabilidade na forma como vamos sair desta realidade", vincou.











Não haverá atribuição do título de campeão nacional no andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol.







A decisão foi confirmada através de um comunicado conjunto, das diversas federações.







Em declarações à Antena 1 o presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes, diz que resta agora definir um modelo para resolver as subidas e descidas de divisão.