Dérbi nas "meias" da Taça de Portugal de andebol

O FC Porto, campeão nacional de andebol, vai disputar a meia-final da Taça de Portugal, troféu que detém, com a Madeira SAD, enquanto Sporting e Benfica discutem o outro lugar na final, ditou o sorteio.O FC Porto lidera atualmente o campeonato português, com mais um ponto que o Sporting e mais seis que o Benfica, respetivamente segundo e terceiro posicionados, ao passo que a Madeira SAD segue no 11.º lugar.O Centro de Congressos de Matosinhos vai receber as "meias" da Taça de Portugal em 11 de junho, seguindo-se o encontro decisivo, em 12 de junho.