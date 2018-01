Dinamarca vence e deixa campeã Alemanha a fazer contas no Euro2018 de andebol

Lusa 21 Jan, 2018, 21:43 | Andebol

Num jogo em que o dinamarquês Hans Lindberg, com nove golos, esteve em evidência na concretização, e em que o alemão Rune Dahmke, com um voo a sobrevoar a área para desviar a bola da baliza desenhou um dos momentos mais belos da prova, o equilíbrio foi uma constante até ao final.



A Dinamarca lidera o grupo 2 com seis pontos, com apenas mais um jogo para disputar, frente à Macedónia, enquanto a Alemanha, apesar de se encontrar em terceiro, com quatro, tem apenas mais uma oportunidade para somar pontos, no derradeiro jogo com a vice-campeã europeia Espanha.



A Espanha venceu hoje a Macedónia, por 31-20, e ascendeu ao segundo lugar do grupo 2, com os mesmos quatro pontos da seleção germânica, mas ainda com dois encontros por disputar e, consequentemente, com a possibilidade de somar mais quatro.



A seleção espanhola, que perdeu o Euro2016 na final disputada com a Alemanha (24-17), tem ainda dois jogos para disputar no grupo 2, frente à Eslovénia, na terça-feira, e à seleção germânica, na quarta-feira, na reedição da final da Polónia.