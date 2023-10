FC Porto bateu o GOG na "Champions" de andebol

O guarda-redes Nikola Mitrevski foi a grande figura portista e entrou apenas na segunda parte para o lugar de Diogo Rema, tendo efetuado mais de uma dezena de defesas decisivas para os campeões portugueses regressarem aos triunfos na prova, após três derrotas consecutivas.O FC Porto subiu do sexto para o quinto lugar na classificação do seu grupo, somando agora seis pontos, e o GOG mantém o terceiro lugar e os oito pontos com que chegou ao Dragão Arena.



Num final de jogo frenético o GOG resistiu à forte pressão portista até aos dez minutos finais e foi-se mantendo-se na frente do marcador, embora com vantagens cada vez mais curtas, até que o cubano Pedro Valdés empatou (27-27) e Diogo Oliveira pôs o FC Porto na frente (30-29), culminando assim a grande recuperação da sua equipa.



Os dinamarqueses fizeram o 30-30, Pedro Valdês marcou o seu segundo golo no jogo (31-30), o GOG empatou novamente, Fábio Magalhães fez o 32-31 a 20 segundos do fim e Pedro Valdés, decisivo na ponta final, frustrou uma jogada estudada do adversário sobre a hora e o FC Porto garantiu assim a vitória.