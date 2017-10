FC Porto competente cilindra macedónios da HC Ohrid

Lusa 15 Out, 2017, 17:50 | Andebol

Depois de na véspera, em jogo da primeira mão, o FC Porto ter vencido por 17 golos de diferença (37-20), hoje superou essa vantagem dilatada ao somar mais um tento ao diferencial que se refletiu não só no marcador, mas também em campo, sendo notória a maior competência dos ‘dragões’ face a uma equipa macedónia com poderio físico, mas de contra-ataque muito lento.



Só mesmo um desastre tiraria a eliminatória aos ‘azuis e brancos’, mas a verdade é que a equipa portuguesa chegou a estar adormecida no arranque, ao ponto de o seu treinador, Lars Walther, ter pedido o primeiro desconto de tempo da partida.



A paragem fez bem aos ‘dragões’. Se aos 10 minutos a igualdade no marcador (5-5) espelhava o arranque titubeante dos ‘dragões’, já a diferença de cinco golos aos 20 (14-9) começava a agradar ao técnico dinamarquês.



O técnico viu a sua equipa acelerar o ritmo com objetividade, aumentar a capacidade de recuperação de bola e até pôde rodar todos os jogadores, sobrando apenas o guardião titular de sábado, Alfredo Quintana, que ficou no banco e deu o lugar na baliza a Hugo Laurentino.



Ao intervalo, o conforto no marcador já pendia em 12 golos para a equipa portista (25-13), sendo que com seis golos, a melhor sequência do FC Porto na primeira parte ocorreu entre os 20-12 e os 25-12 com José Carrillo a apontar dois e a fazer assistências para outros tantos, ele que já se tinha evidenciado sábado como melhor marcador com sete tentos, os mesmos que assinou hoje.



No regresso para o segundo tempo, e com a situação completamente controlada, a formação portuense foi dilatando a vantagem, perante um conjunto macedónio apático e a demonstrar muitas dificuldades em encontrar linhas de passe, ainda que fosse determinado no remate quando conseguia ultrapassar a muralha ‘azul e branca’.



Com um ataque muito organizado e uma defesa agressiva, o FC Porto foi avolumando o resultado e aos 40 minutos já vencia por 14 golos de diferença (31-17), mostrando uma veia competente e rigorosa.



E aos 50 a margem era ainda maior (37-22), graças a saídas perfeitas em contra-ataque, não surpreendendo o resultado final de 44-26.



Segue-se a terceira eliminatória agendada para novembro, cujo sorteio se realiza terça-feira e possivelmente batalhas mais complicadas para os ‘dragões’ na tentativa de chegar à fase de grupos.