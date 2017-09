FC Porto contrata andebolista esloveno Aleksander Spende

Lusa 20 Set, 2017, 16:19 | Andebol

Aleksander Spende, de 24 anos e 1,99 metros de altura, será jogador da equipa de andebol dos ‘dragões’ para os próximos dois anos e reencontra no Dragão Caixa o lateral croata Nikola Spelic, que também representou o Maribor Branik.



O FC Porto reforça assim um posto específico que estava carenciado, devido à lesão de outro reforço, André Gomes, ao serviço da seleção portuguesa de sub-19, na Geórgia.



“É a minha primeira experiência no estrangeiro e, como nas primeiras vezes, tenho um pouco de medo, felicidade, tantos sentimentos ao mesmo tempo”, referiu o jogador aos canais de comunicação portistas.



Spende, internacional pelas seleções jovens e medalha de bronze no Europeu2012 de sub-20, na Turquia, vai envergar a camisola 66 e confessa sentir um turbilhão de sentimentos, mas promete trabalhar no duro para ajudar a equipa.



“A minha expetativa é trabalhar no duro e fazer o meu melhor para ajudar a equipa a ser a primeira na Liga nacional. Estou aqui de coração e vou dar tudo pelo clube”, referiu o jogador esloveno.



O andebolista define-se como um lateral esquerdo possante, versátil, dado que pode jogar na defesa, rematar e driblar, e que necessita de trabalhar no ginásio e na preparação física para ser mais forte.



O FC Porto ainda não venceu na presente edição do campeonato e concluídas três jornadas segue no 11.º posto, com quatro pontos, referentes a um empate (ABC) e duas derrotas (Madeira SAD e Benfica), a cinco do líder invicto Belenenses.