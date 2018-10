FC Porto e Benfica com alemães na Taça EHF de andebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Out, 2018, 11:44 / atualizado em 16 Out, 2018, 11:44 | Andebol

A "fava" do sorteio, excluindo os alemães detentores do título Füchse Berlim e os "vice" franceses Saint-Raphael, acabou por sair ao FC Porto, que vai medir forças com o semifinalista das épocas de 2016/17 e 2017/18.



O SC Magdeburgo já ergueu por três vezes a Taça EHF, em 1998/99, 2000/2001 e 2006/07, além de contar ainda no seu palmarés com o triunfo na Liga dos Campeões, em 2001/02.



A "cimeira" luso-germânica da terceira ronda da Taça EHF, que antecede a fase de grupos, tem os jogos da primeira mão previstos para 17 e 18 de novembro e os da segunda para 24 e 25 do mesmo mês.



O sorteio realizado na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF), em Viena, na Áustria, ditou ainda que FC Porto e Benfica jogam a primeira mão no recinto do adversário e a segunda em casa.





Os 16 vencedores qualificam-se para a fase de grupos da Taça EHF, que começará a 9 de fevereiro de 2019.