FC Porto perde em Minsk, mas apura-se para a terceira ronda da Taça EHF

Lusa Comentários 13 Out, 2018, 19:44 | Andebol

O total de 58-54 permite aos 'dragões' seguir em frente na competição, na sequência de uma exibição em que geriram a vantagem de cinco golos trazida do Dragão Caixa para evitarem surpresas, num jogo equilibrado.



No Palácio dos Desportos, em Minsk, a primeira parte refletiu o equilíbrio, com os bielorrussos a entrarem melhor, respondendo depois a formação lusa, ainda que nenhuma das duas equipas tenha tido mais que dois golos de vantagem, registando-se ao intervalo um empate 14-14.



No segundo tempo, os 'azuis e brancos' entraram pior e as três exclusões de Daymaro Salina, que lhe valeram o cartão vermelho, acabaram por expor os lusos à maior eficácia dos bielorrussos.



Para minimizar os danos e terminar o jogo com uma derrota tangencial, que chega para seguir em frente, contribuiu a exibição de Rui Silva, melhor marcador dos comandados de Magnus Andersson, com cinco golos.



O FC Porto entrou na prova europeia na primeira ronda, na qual defrontou o Potaissa Turda, da Roménia, avançando após vitórias em casa, por 41-25, e fora, por 27-24.