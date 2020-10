FC Porto sofre na Alemanha segunda derrota na Liga dos Campeões de andebol

Depois da derrota em casa com os noruegueses do Elverum (30-28), na primeira ronda, e do primeiro triunfo ante os bielorrussos do Meshkov Brest (27-25), na segunda, a formação comandada por Magnus Andersson não se inibiu de contrariar o favoritismo adversário e de tentar manter o equilíbrio em todos os momentos do jogo.

Apesar de ter estado a perder durante quase todo o primeiro tempo, a equipa portuguesa de tudo fez para colocar agressividade na defesa, enquanto no ataque, André Gomes e Miguel Martins se evidenciaram, com `disparos` de meia distância, a única forma de ultrapassar os seis defensores na zona de seis metros.

Na baliza `azul e branca`, a `muralha` Alfredo Quintana ia defendendo como podia para manter as distâncias mínimas, de um e dois golos, no marcador, e nem as constantes reposições rápidas germânicas e um maior poder físico nos duelos impediram os portistas de chegar ao tempo de descanso em desvantagem.

A perder 14-10 perto do tempo de descanso, o FC Porto marcou três golos de rajada, que catapultaram a equipa para chegar ao intervalo com uma igualdade justa (15-15).

O equilíbrio manteve-se após o descanso e Miguel Martins colocou mesmo os `dragões` a comandar por 18-17, mas os alemães voltariam a acelerar e rapidamente se colocaram novamente confortáveis.

Com uma vantagem, inicialmente de três de golos, e depois de quatro e cinco, o Flensburg não abrandou e manteve a eficácia na hora de bater Quintana, acabando também por errar menos na sua defensiva, que se traduziu depois num resultado final com algum desnível (36-29).

Os `dragões` somam dois pontos e ocupam o quinto posto no grupo A, liderado de forma isolada pelo Flensburg, quem tem seis.