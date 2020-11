FC Porto vence Benfica e torna-se o único invicto no Nacional de andebol

Os ‘dragões', com um jogo a menos, ainda não perderam na prova e ocupam o terceiro lugar, com 33 pontos, menos um do que o Sporting e o Benfica, que hoje foi batido pela primeira vez.



Os ‘encarnados' entraram melhor na partida, mostrando uma boa organização defensiva, que obrigou a alguma precipitação no ataque portista. A agressividade na defesa do Benfica estava em sintonia com a boa exibição do guarda-redes Sergey Hernández e não foi de estranhar que o marcador registasse um 5-8 favorável à formação lisboeta.



Insatisfeito, Magnus Andersson, treinador do FC Porto, pediu o primeiro desconto de tempo da partida, que acabou por surtir efeito. O contra-ataque portista começou a ser mais eficaz e com Rui Silva a ser o mais esclarecido na hora de atirar à baliza, os dragões empataram o encontro a oito, acabando mesmo a primeira parte em vantagem (15-14).



Ainda assim, e apesar da boa reação portista, o Benfica continuava a mostrar capacidade de disputar o encontro até ao fim, muito por culpa da exibição do sérvio Petar Djorjic, que marcou cinco golos nos primeiros 30 minutos.



A segunda parte regressou com um problema técnico no Dragão Arena. No dia de estreia dos novos marcadores eletrónicos, a tecnologia falhou e forçou a uma paragem, uma vez que esteve cerca de um minuto sem contar o tempo de jogo.



Resolvida a questão, o equilíbrio manteve-se até meio do segundo tempo, altura em que o FC Porto disparou para a primeira vantagem de três golos (23-20) e que, à entrada para os últimos 10 minutos, Fábio Magalhães dilatou para quatro de diferença.



Depois disso, os ‘dragões' desperdiçaram dois livres de sete metros consecutivos, perdendo a oportunidade de alcançar uma vantagem de cinco golos, que traria uma maior segurança.



Aproveitaram os ‘encarnados' que, a dois minutos do fim, recuperaram e ficaram a um golo do empate (25-24). No entanto, invariavelmente, por intermédio de Miguel Martins, o FC Porto não deixou escapar a vantagem, acabando por vencer por 27-25.



Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Benfica, 27-25.



Ao intervalo: 15-14.



Sob a arbitragem de Rúben Maia e André Nunes, as equipas alinharam:



FC Porto: Alfredo Quintana, André Gomes, Rui Silva (4), António Areia (2), Djibril Mbengue (1), Leonel Fernandes (2), Victor Iturriza (3). Jogaram ainda: Nikola Mitrevski, Daymaro Salina (2), Fábio Magalhães (5), Miguel Martins (6), Miguel Alves (1), Diogo Branquinho, Ivan Sliskovic (1).



Treinador: Magnus Andersson.



Benfica: Sergey Hernandez, Petar Djorjic (8), Lazar Kukic (5), Arnau Garcia (1), Matic Soholeznik (1), Paulo Moreno (1) e Belone (1). Jogaram ainda: Gustavo Capdeville (gr), Alix Kevynn (2), Ole Rahmel (4), João Pais (2).



Treinador: Chema Rodríguez.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.