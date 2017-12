FC Porto vence Benfica no Nacional de andebol

Lusa 13 Dez, 2017, 23:10 | Andebol

O FC Porto, contudo, tem vantagem sobre o Benfica, porque ganhou hoje por sete golos de diferença, ao passo que na primeira volta, no reduto 'encarnado', perdeu por três (28-25).



Fortemente apoiada pelo seu público, que quase lotou o recinto, a equipa portista começou muito forte e rapidamente distanciou-se no marcador, chegando aos 6-1 e aos 9-2, ante um Benfica frágil, tanto na defesa como no ataque.



O guardião portista Hugo Laurentino, que foi talvez a figura maior deste jogo intenso, defendeu os primeiros quatros livres diretos do conjunto lisboeta, revelando-se decisivo para o conforto que a sua equipa demonstrou em quase toda a primeira parte.



O Benfica converteu o seu primeiro livre de sete metros só aos 25 minutos, o que lhe saiu caro e permitiu ao FC Porto ganhar uma dose extra de confiança para o jogo.



Os 'encarnados' recuperaram algum terreno na ponta final da primeira parte e no início da segunda, mas jamais mostraram capacidade para inverter uma situação que lhes foi desfavorável desde cedo e da qual nunca recuperaram.



Enquanto o Benfica desperdiçou diversos momentos ofensivos, os seus guarda-redes, primeiro Hugo Figueira e depois Miguel Ferreira, estiveram longe do acerto e do brilhantismo evidenciados por Hugo Laurentino.



A perder por 15-9 ao intervalo, o Benfica esboçou uma reação no segundo tempo e, durante alguns minutos, manteve-se a quatro golos de distância (18-14), mas depois voltou a pecar na finalização e nas tarefas defensivas e o FC Porto aproveitou para cavar novamente um fosso seguro no marcador.



Na ponta final, o FC Porto acentuou a sua superioridade e construiu um resultado dilatado e justificado pela sua exibição claramente superior à do Benfica, sendo de destacar também o fulgor ofensivo manifestado por Miguel Martins.