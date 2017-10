FC Porto vence HC Ohrid na estreia na Taça EHF de andebol

Lusa 14 Out, 2017, 17:45 | Andebol

O FC Porto ficou assim mais perto da próxima ronda e da subsequente fase de grupos, ao vencer por 17 golos de diferença uma equipa que tinha como principal argumento o poder físico, característica que acabou por se esbater ainda antes do intervalo (16-12).



O conjunto portista entrou determinado no jogo, mas perto dos primeiros cinco minutos deixou-se igualar e ultrapassar no marcador quando Dervis Birdahic marcou o 5-4 e aos 10 minutos a partida estava igualada 6-6.



O HC Ohrid mostrava muita força no impulso dado para o remate junto à baliza e raramente facilitava na primeira linha de ataque, mas o FC Porto respondia com muita capacidade na recuperação de bola, algo que contrastava com o processo de progressão algo lento dos macedónios.



E na transição do minuto 18 para 19, Angel Hernandez, recém-entrado, marcou o 10-10 que viria a resultar numa nova, e definitiva, reviravolta no marcador a favor do FC Porto. O cubano dos portistas foi mesmo dos que mais se destacou, catapultando a equipa para uma excelente segunda parte.



Ao intervalo, os ‘azuis e brancos’ venciam por quatro golos de diferença (16-12), uma vantagem rapidamente ampliada no arranque do segundo tempo, no qual o FC Porto marcou cinco golos consecutivos, e perto do minuto 38 já ganhava com dez tentos de diferença (23-13).



A formação portista defendia muito bem e beneficiava de um eixo central muito competente, que também fazia a transição para o ataque de forma eficaz. Alfredo Quintana também esteve atentíssimo e por várias vezes evitou a concretização de livres de sete metros.



Aos 40 minutos a vantagem continuava dilatada (24-14) e aos 50 ainda mais com o FC Porto a ter 14 golos de diferença (32-14). Os portistas controlavam o jogo ao ponto de conseguirem mostrar a sua valia quer individual, quer coletiva em simultâneo, enquanto os jogadores macedónios, quebrados fisicamente, estavam apáticos, não surpreendendo o resultado final: 37-20.



Os ‘azuis e brancos’, que hoje alinharam na condição de visitantes, jogam a segunda mão também no Dragão Caixa, no domingo, pelas 15:00, desta feita já como anfitriões.