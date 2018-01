FC Porto visita Belenenses nos quartos de final da Taça de Portugal de andebol

Lusa 30 Jan, 2018, 18:44 | Andebol

O duelo entre a formação do Restelo e os ‘dragões’ é o jogo grande do cartaz dos ‘quartos’, que conta ainda com a visita dos ‘encarnados’, líderes do Campeonato nacional, ao lanterna-vermelha São Bernardo.



Já o campeão nacional, o Sporting, tem ainda por jogar o encontro dos oitavos de final, em casa do Santo Tirso, da segunda divisão, partida marcada para 21 de fevereiro, e encontrará, depois, Sanjoanense ou Avanca, jogo sob protesto.



Na sua página oficial na Internet, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) explicou que “foi apresentada declaração de protesto pela AD Sanjoanense” em relação ao encontro dos ‘oitavos’ frente ao Avanca, equipa que venceu o jogo por 28-27.



O primodivisionário Madeira SAD visita o FC Gaia, da II Liga, no outro encontro dos quartos de final, agendados para 17 de março.



- Quadro dos quartos de final da Taça de Portugal:

Belenenses (I) – FC Porto (I)

Santo Tirso (II) ou Sporting (I) – Sanjoanense (II) ou Avanca (I)

FC Gaia (II) – Madeira SAD (I)

São Bernardo (I) – Benfica (I)