França vence a Suécia e a anfitriã Croácia a Noruega no Europeu2018 de andebol

Lusa 20 Jan, 2018, 22:22 | Andebol

A seleção anfitriã da Croácia venceu a Noruega, por 32-28, numa partida em que esteve em evidência o seu guarda-redes Ivan Stevanovic, e segue na segunda posição do grupo 1, com os mesmos seis pontos da França, mas mais um jogo.



A Noruega, que na fase anterior tinha apenas perdido um jogo frente à França, e por um golo (32-31), segue na terceira posição do grupo I, com os mesmos quatro pontos da Suécia (4.º).



Com a vitória alcançada frente à Noruega, em que o seu jogador Manuel Strlek, com seis golos, foi eleito o melhor da partida, a anfitriã Croácia colocou-se em boa posição para atingir as meias-finais.



A Croácia persegue em casa um título que nunca conquistou, apesar de ter já sido campeã mundial e olímpica, enquanto a França, bicampeã mundial em titulo, pretende recuperar um titulo que deixou escapar para a Alemanha, em 2016.



O Europeu2018 prossegue domingo com os jogos Alemanha-Dinamarca e Macedónia-Espanha, a disputar entre os primeiro e segundo e terceiro e quarto posicionados do grupo 2 da fase regular.