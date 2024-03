Grupo de Portugal permite sonhar com o Euro2026, diz selecionador

“A Polónia é uma equipa forte, a Roménia trocou de treinador recentemente e está numa fase de renovação e Israel que já conhecemos”, afirmou Paulo Jorge Pereira, aos canais de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP).



O selecionador realçou a presença de Portugal no Pote 1 do sorteio, posição inerente aos desempenhos nas competições anteriores, algo que tem sido “mais ou menos recorrente” e que possibilita evitar algumas seleções de topo.



“Portanto, agora vamos trabalhar da mesma maneira como até aqui e depois vamos ver como as coisas vão correndo, mas não há sorteios bons ou maus, vamos preparar os jogos seriamente para, mais uma vez, estarmos noutro Europeu”, disse.



Polónia, Roménia e Israel são os adversários dos lusos que saíram do sorteio realizado em Copenhaga, na Dinamarca, e que contou com a ajuda de quatro ex-internacionais: o norueguês Havard Tvedten, o sueco Ljubomir Vranjes e os dinamarqueses Thomas Mogensen e Lars Christiansen.



A qualificação para o Euro2026 decorre de 07 de novembro a 11 de maio de 2025, sendo que cada um dos oito grupos apura os dois primeiros classificados para a fase final, aos quais se juntarão os melhores quatro terceiros posicionados.



A campeã em título França e os três coorganizadores escandinavos - Dinamarca, Suécia e Noruega – estão diretamente apurados para o Euro2026, que irá decorrer de 15 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.



Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, procura a nona presença em Europeus, prova em que regista como melhores resultados o sexto lugar alcançado em 2020 e o sétimo em 2024.