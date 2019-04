Guarda-redes de andebol Thomas Bauer renova com FC Porto até 2020

Lusa Comentários 04 Abr, 2019, 15:54 | Andebol

"É um sentimento muito bom. Sinto-me muito bem no FC Porto e estou muito satisfeito por ficar mais um ano, pelo menos, no clube. Estou muito motivado para o futuro", afirmou o guarda-redes, que soma 31 jogos esta temporada.



Bauer, de 33 anos e 1,92 metros de altura, chegou ao Dragão Caixa em outubro de 2018 proveniente dos noruegueses do OIF Arendal, juntando-se aos internacionais portugueses Alfredo Quintana e Hugo Laurentino no lote de opções para a baliza.



"Estou muito convencido em relação à qualidade da equipa, temos jogadores de grande nível e treinadores também. Não apenas o Magnus Andersson [técnico principal], mas também o treinador de guarda-redes, Telmo Ferreira, o Carlos Martingo [técnico adjunto], toda a equipa técnica tem grande qualidade. Estou certo que juntos teremos um grande futuro, porque trabalhamos arduamente todos os dias", sublinhou.



Após passagens pelo andebol austríaco, francês e germânico, Thomas Bauer diz sentir-se adaptado a Portugal e está "convencido" de que o FC Porto vai arrecadar troféus nos próximos meses.



"Estamos a jogar para três títulos: Taça de Portugal, Taça EHF e campeonato. Não sei se podemos ganhar todos os títulos, mas na Taça de Portugal somos os favoritos e vai ser especial disputar a ‘final four'. Estou convencido que iremos ganhar pelo menos um título. Gostava de disputar a ‘final four' da Taça EHF e quero ganhar o campeonato nacional", afiançou.



O FC Porto reparte a liderança do campeonato nacional de andebol com o detentor do título, o Sporting, ambos com 43 pontos, e está apurado para as meias-finais da Taça de Portugal e para os quartos de final da Taça EHF, em que medir forças no final de abril com os franceses do Saint-Raphael Var Handball, finalistas vencidos da edição de 2017/18.