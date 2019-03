Harden marca 50 aos Kings e coloca Thunder e Spurs nos `play-offs` da NBA

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 11:43 / atualizado em 31 Mar, 2019, 11:43 | Andebol

Em 37.47 minutos, ‘The Beard’ (o barbas), que foi o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da época regular em 2017/18 e repetirá, certamente, o título em 2018/19, acabou o encontro com 50 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências.



“Tentou apenas jogar com a minha intensidade, seja a fazer um passe, a ganhar um ressalto ou a lançar ao cesto”, afirmou James Harden, o melhor marcador destacado da prova, com média de 36,4 pontos por encontro.



Harden conseguiu o 42.º ‘triplo duplo’ da carreira, o terceiro jogo com pelos menos 50 pontos nos últimos seis e marcou sete ‘triplos’, tornando-se o nono jogador da história da NBA a chegar aos 2.000 marcados na ‘regular season’.



Face ao desaire com os Rockets, que contaram ainda com preciosos 24 pontos e 15 ressaltos de Clint Capela, os Kings ficaram matematicamente fora dos ‘play-offs’.



Os beneficiados foram os San Antonio Spurs e os Oklahoma City Thunder, que fecharam os apurados na Conferência Oeste, juntando-se a Golden State Warriors, Denver Nuggets, Rockets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz e Los Angeles Clippers.



De fora, já estavam os Los Angeles Lakers, que anunciaram no sábado que LeBron James, com alguns problemas físicos, não iria jogar mais até final da temporada.



Na ronda de sábado, destaque ainda para o facto de, pela sétima época consecutiva, ter sido batido o recorde total de ‘triplos’ marcados, para já cifrado em 25.808.