Hugo Figueira confiante no regresso à seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Abr, 2019, 11:07 / atualizado em 10 Abr, 2019, 11:08 | Andebol

O jogador, de 39 anos, integrou a lista de 18 convocados para o embate de quinta-feira com a França, o terceiro da fase de qualificação, na sequência da lesão de Alfredo Quintana, um dos guarda-redes inicialmente chamados, e disse estar pronto para ajudar Portugal a voltar ao europeu, 14 anos depois da última participação.



"É sempre um orgulho representar a seleção. Sempre que o selecionador (Paulo Pereira) entender que eu possa ajudar, estou sempre disponível. Tudo farei para ajudar a nossa seleção a conseguir o objetivo", afirmou aos jornalistas, após um treino no pavilhão multiusos de Guimarães, onde vai decorrer o jogo, às 20h00.



O andebolista do Benfica é o segundo mais velho do grupo, atrás do outro guarda-redes, Humberto Gomes (41 anos), e o único que jogou no torneio de 2006, na Suíça, por uma seleção que perdeu os três jogos que então disputou - Croácia (24-21), Rússia (35-32) e Noruega (37-27).



"Muita gente já deixou de jogar e está noutras profissões. Foi uma experiência enriquecedora para mim, apesar de ter sido um europeu em que não vencemos nenhum jogo e em que fomos logo eliminados", recordou.



Apuramento no horizonte



Para ser uma das 24 seleções a competir no próximo europeu, a equipa das quinas precisa de conquistar um dos dois primeiros lugares do grupo 6 ou de ser um dos quatro melhores terceiros entre os oito grupos da fase de qualificação.Depois dos triunfos sobre Roménia (21-13) e Lituânia (24-23), Portugal vai disputar o terceiro jogo com os mesmos quatro pontos da França, líder do grupo 6. Hugo Figueira considerou que Portugal está já a a um "pequeno passo do europeu" e que pode ainda ficar mais perto se estiver ao seu melhor perante um "excelente opositor"."Não sei se é um confronto entre David e Golias. Sei que temos de colocar em prática o nosso andebol, rápido e inteligente. Sem dúvida que a França tem os seus pontos fracos. Vamos tentar explorar os pontos fracos da França", antecipou.Internacional português em 135 ocasiões, o guarda-redes mostrou-se ainda convencido de que o desafio vai ser uma "grande propaganda para a modalidade", com muito público a apoiar Portugal - a lotação do multiusos de Guimarães, de cerca de 2.800 lugares, já está esgotada.