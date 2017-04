Jogo entre Sporting e Avanca abre "final four" da Taça de Portugal de Andebol

Lusa 27 Abr, 2017, 19:29 | Andebol

A turma 'leonina', recordista de títulos na competição (15), começa a fase decisiva da prova, que vai decorrer pela primeira vez no pavilhão multiusos de Fafe, ante a equipa do distrito de Aveiro, depois de, nos quartos de final, ter eliminado o detentor do troféu Benfica, por 35-28, vingando a derrota sofrida na final do ano passado, em Almada, por 36-35, após prolongamento.



O Sporting, que eliminou ainda o Arsenal, por 41-28, e o Vitória de Setúbal, por 41-20, e venceu a prova pela última vez em 2013/14 (34-29 ao ABC), está ainda na luta pelo campeonato nacional, ocupando o segundo lugar do Grupo A da fase final, a quatro jogos do fim.



Já a AA Avanca, a única das equipas em prova que não luta pelo título de campeão nacional, liderando, neste momento, o Grupo B (fase de manutenção) da I Divisão, chega à 'final four' como 'outsider', após ter eliminado a Sanjoanense, nos 16 avos de final, por 30-20, o AC Fafe, nos 'oitavos', por 26-22, e o Águas Santas, equipa do Grupo A da fase final do campeonato, nos 'quartos', por 29-27.



A outra partida das meias-finais opõe o FC Porto, atual líder do Campeonato Nacional, com 53 pontos, mais dois do que o Sporting, e o ABC/UMinho, equipa que se sagrou campeã nacional em 2015/16, mas que ocupa, neste momento, o quinto lugar, com 41.



Os 'dragões' procuram conquistar o oitavo título na prova, depois de terem levantado o troféu pela última vez na época 2006/07 - venceram o Benfica por 19-18 -, sendo que, nesta edição, já eliminaram o Sir 1.º de Maio, por 36-23, o Maia-Ismai, por 35-20, e o Marítimo, por 32-24.



Já os bracarenses, vencedores da competição em 11 ocasiões, a última em 2014/15 (25-24 ao FC Porto), eliminaram, no caminho para a 'final four', o Estarreja, por 41-25, o Madeira SAD, por 29-28, e o Sporting da Horta, por 34-26.



Os dois jogos de acesso à final, agendada para domingo, 04 de junho, vão realizar-se no sábado, mas não têm ainda horário definido, por questões relacionadas com a transmissão televisiva da prova, confirmou fonte da Federação Portuguesa de Andebol.