Nova derrota de Portugal no Europeu sub-18 de andebol

Lusa Comentários 10 Ago, 2018, 21:24 | Andebol

Este resultado, que se junta à derrota ante a Croácia na primeira jornada do grupo A, deixa Portugal sem hipótese de se apurar para a fase seguinte do torneio, qualquer que seja o resultado do jogo contra Israel, domingo.



Portugal fecha a classificação do grupo, sem pontos, atrás da Sérvia (3 pontos), Croácia (dois pontos, um jogo a menos) e Israel (um ponto, um jogo a menos).



Os lusos até entraram a ganhar e conseguiram manter o jogo equilibrado vários minutos, até a Sérvia aproveitar uma vantagem numérica e chegar a 7-4. A primeira parte terminaria com Portugal a perder por 7-11.



Portugal entrou melhor no segundo tempo e chegou a acreditar que poderia inverter a tendência, quando se aproximou e chegou aos últimos dois minutos com 20-22. A Sérvia foi melhor na ponta final e recolocou a diferença nos quatro golos, com 21-25 final.



Gonçalo Nogueira foi considerado o MVP de Portugal e o melhor marcador foi Martim Costa, com sete golos.



Sábado é dia de descanso na competição e no domingo Portugal realiza o último jogo do Grupo A, frente a Israel, às 17:30 (hora portuguesa).