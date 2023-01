Paulo Pereira ausente do banco nos dois primeiros jogos por castigo

"Estamos focados em resolver o problema e já nestes últimos dois jogos [na Gjensidige Cup) fiquei meia parte na bancada para treinar a comunicação, por forma a fluir entre mim e o banco", explicou Paulo Pereira, escusando adiantar pormenores sobre o castigo

O técnico foi punido com dois jogos de suspensão na sequência do que se terá passado no final da vitória sobre a França (29-28), em março de 2021, no torneio pré-olímpico, que permitiu a presença inédita de Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"Não quero falar mais sobre o assunto e, por mim, está já enterrado", adiantou Paulo Pereira, acrescentando que o grupo reagiu "com tranquilidade" a esta contrariedade e que a "preparação dos jogos e as palestras decorrerão da mesma forma de sempre".

O selecionador será substituído no banco pelo seu adjunto Paulo Fidalgo, mas assegura, tal como já aconteceu no teste na Gjensidige Cup, estará em constante comunicação, não podendo apenas ir para o banco, nem se deslocar ao intervalo ao balneário.

Portugal está inserido no Grupo D da fase preliminar do Mundial, a disputar de quarta-feira a 19 de janeiro na Suécia e na Polónia, tendo como adversárias as seleções da Islândia (quinta-feira), Coreia do Sul (sábado) e Hungria (16 janeiro).

Paulo Jorge Pereira, de 57 anos, assumiu o cargo de selecionador nacional em 2016 e foi sob o seu comando que os `heróis do mar` obtiveram a melhor classificação em Europeus (sexto lugar em 2020, na prova organizada por Áustria, Noruega e Suécia) e Mundiais (10.º em 2021, no Egito).

O selecionador é responsável pelos melhores resultados de sempre da equipa lusa, entre os quais o apuramento inédito para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 (realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19), com uma histórica vitória sobre a França, com um golo de Rui Silva no derradeiro segundo.

O sexto lugar conquistado no Euro2020 permitiu a Portugal disputar o torneio de qualificação para Tóquio2020, no qual se tornou a primeira modalidade olímpica coletiva de pavilhão a apurar-se para os Jogos Olímpicos (o hóquei em patins esteve presente em Barcelona1992, mas como `modalidade de exibição`).

Após as qualificações falhadas para o Euro2018 e o Mundial de 2019, já sob o comando de Paulo Pereira, a seleção lusa voltou a disputar o campeonato da Europa, em 2020, após 14 anos de ausência (desde 2006), melhorando o sétimo lugar que detinha desde 2000, conquistado na Croácia.

Em 2021 quebrou um jejum ainda mais longo, no apuramento para o campeonato do mundo, cuja fase final não atingia desde 2003, quando organizou o torneio, voltando a reescrever a história, ao terminar na 10.ª posição, melhorando o 12.º posto obtido na participação anterior.

Paulo Jorge Pereira, natural de Amarante, no distrito do Porto, treinou FC Porto, pelo qual se sagrou campeão em 2003 e 2004, Cangas, de Espanha, e CSM Bucareste, pelo qual conquistou a Taça Challenge, em 2019, acumulando com as funções de selecionador português, contando ainda passagens por equipas e seleções femininas em Angola e Tunísia.