Portugal perde com Dinamarca e termina Europeu sub-19 de andebol no sexto lugar

Em Varazdin, a equipa portuguesa, que tinha batido a Dinamarca no segundo encontro da `Main Round`, precisamente pelo mesmo resultado de hoje, conclui assim o campeonato na sexta posição.

No final, em declarações divulgadads pela Federação portuguesa, o selecionador luso, Carlos Martingo, reconheceu que a Dinamarca esteve melhor no jogo e que Portugal cometeu erros cruciais.

"Houve mais mérito da Dinamarca do que demérito nosso. A Dinamarca fez um jogo muito bom a nível defensivo, nós não fomos capazes de encontrar, muitas vezes, as melhores soluções no ataque e acabámos por falhar demasiadas situações claras de finalização e, contra equipas de alto nível, isso paga-se caro", afirmou.

Martingo explicou ainda a mudança no sistema de jogo e nas opções iniciais, reforçando a qualidade do plantel: "Quisemos dar oportunidade a outros jogadores, foi um jogo extremamente competitivo e a verdade é que estávamos por cima no início, quando estávamos em campo com os atletas menos utilizados, mas, como já disse anteriormente, todos os 16 jogadores demonstraram excelente qualidade."

Para o técnico, o balanço foi positivo e o desfecho do Europeu revela que Portugal está cada vez mais perto da elite do andebol europeu.

"Podemos ver de duas maneiras. Por um lado, ums exto lugar num Campeonato da Europa com equipas de alto nível é um fantástico resultado, por outro, podemos ver que mostrámos capacidade para poder aspirar a mais e que a linha que separa Portugal das seleções de alto nível é cada vez mais curta. Acredito que continuaremos neste registo e é importante salientar que, neste grupo de 16 jogadores, sete atletas pertencem à geração sub-17", sublinhou.

