Portugal qualifica andebol de praia feminino para Jogos Olímpicos da Juventude

Lusa 16 Jul, 2017, 10:45 | Andebol





Portugal falhou a presença na final do Mundial, ao perder frente à Hungria, por 2-0, pelo que irá disputar o jogo de atribuição do terceiro lugar no domingo, diante da Argentina, mas assegurou a presença no FOJE de 2018.



O andebol de praia será modalidade oficial na próxima edição do FOJE e, de modo a qualificar as seleções, a Federação Internacional de Andebol (IHF) procedeu à organização do primeiro Mundial de praia de sub-17, nas Maurícias.



"O primeiro objetivo foi alcançado, ter uma equipa no FOJE. Em masculinos perdemos com uma seleção fortíssima e no feminino, mesmo tendo feito um jogo menos conseguido, alcançámos a passagem às meias e a qualificação", referiu o selecionador Paulo Félix.



Com um registo imaculado até aos quartos de final, a seleção nacional feminina foi apenas travada pela Hungria nas meias-finais, por 2-0, e vai disputar no domingo com a Argentina um lugar no pódio.



"Nas meias-finais voltámos a fazer um jogo abaixo do nosso real valor, acusando algum cansaço com a Hungria, que se destaca pela capacidade física. Balanço extremamente positivo, fizemos história no andebol português, somos Olímpicos", referiu.



A seleção masculina irá disputar o jogo de atribuição do sétimo lugar, falhando a qualificação para o FOJE de 2018, que vão ser disputados em Buenos Aires, na Argentina.