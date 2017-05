Portugal sobe a segundo lugar no apuramento para Euro2018 de andebol

Lusa 07 Mai, 2017, 18:07 / atualizado em 07 Mai, 2017, 18:08 | Andebol

Três dias depois do triunfo na Suíça (27-25), os portugueses voltaram a repetir uma melhor primeira parte, saindo ao intervalo com uma vantagem de sete golos, que geriram no segundo tempo.



Com duas jornadas por disputar, Portugal subiu ao segundo lugar do grupo de apuramento, com cinco pontos, a três da líder da Alemanha, enquanto a Eslovénia soma três e a Suíça ainda não pontuou.



O jogo teve um início equilibrado, com Portugal a revelar-se algo impaciente nas ações ofensivas, apressando as jogadas de ataque e acabando por falhar em vários momentos, permitindo à Suíça estar em vantagem aos cinco minutos (3-2).



Os helvéticos mantiveram o marcador nivelado até aos 16 minutos, com 9-8 no marcador, mas a entrada de Hugo Figueira para a baliza portuguesa revelou-se decisiva: o guardião fez quatro defesas num período de dez minutos sem sofrer golos e ajudou a equipa a chegar aos 15-8.



Com os sete golos de vantagem ao intervalo (17-10), Portugal parecia ter a partida controlada, mas a Suíça veio dos balneários com outra dinâmica e teve uma reentrada forte, com três tentos de rajada, mantendo a pressão sobre os portugueses.



O selecionador suíço arriscou no ataque ao longo da segunda parte, quase sempre com a utilização de um sete contra seis, sem guarda-redes na baliza, para continuar a perseguir a vantagem portuguesa no marcador.



Essa situação acabou por ser aproveitada por Portugal nos minutos finais, para ‘fechar' o jogo, com Fábio Magalhães, o melhor marcador dos portugueses (cinco golos), e Gilberto Duarte a marcarem de área a área.



Na quinta jornada do grupo de apuramento para o Euro2018, Portugal recebe a Alemanha no Multiusos de Gondomar (14 de junho), fechando esta fase na Eslovénia, três dias depois.