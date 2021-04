Portugal vence em Israel e garante apuramento para Europeu2022 de andebol

A necessitar de apenas um empate para assegurar o apuramento, a equipa portuguesa, que ao intervalo já vencia por nove bolas (22-13), não facilitou e acabou por triunfar em Israel, tendo, além de garantido o apuramento, assumido o primeiro lugar do grupo.

Com um jogo por disputar, a seleção portuguesa lidera o grupo, com oito pontos, mais dois do que a Islândia, segunda classificada, estando a Lituânia em terceiro, com quatro, e Israel em quarto e último, com dois pontos.

A fase final do Europeu contará com 24 seleções, 20 das quais saídas da qualificação, que se juntam aos organizadores Hungria e Eslováquia e à campeã europeia em título, a Espanha, e à `vice` Croácia.