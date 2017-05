Seleção de andebol quer surpreender a Suíça

Mário Aleixo - RTP 04 Mai, 2017, 07:28 / atualizado em 04 Mai, 2017, 07:51 | Andebol

A seleção portuguesa de andebol espera conseguir uma dupla vitória frente à Suíça, a única forma de alimentar a esperança de se qualificar para o Campeonato da Europa de 2018, a disputar na Croácia.



"Não nos passa pela cabeça outra forma de estar que não seja a vitória", assumiu o selecionador luso, Paulo Pereira, que disse esperar um "jogo muito duro" por parte dos suíços, adversários em Biel, na quinta-feira, e em Loulé no domingo, nas terceira e quarta jornadas do Grupo 5.



O técnico assume a ambição de "surpreender" na Suíça, avançando que vai tentar fazer "algo um pouco diferente" daquilo que os adversários poderão conhecer da seleção portuguesa.



O capitão Tiago Rocha lamentou o "pouco tempo de preparação" da equipa lusa, mas deixou a certeza de um grupo coeso.



"Estamos todos unidos para conseguirmos estas duas vitórias, que são fundamentais para a nossa continuidade na disputa de um lugar Europeu", disse.



Portugal perdeu o primeiro jogo do grupo, por 35-24 frente à Alemanha, empatando o segundo em casa 26-26 com a Eslovénia, que antes tinha batido (32-27) a Suíça, que cedeu em casa frente aos germânicos por tangencial 22-23.