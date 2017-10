Seleção de andebol volta a vencer a Roménia em torneio de preparação

Lusa 28 Out, 2017, 10:34 | Andebol





Dois dias depois de triunfar por 29-24, os pupilos de Paulo Pereira voltaram a vencer, num desafio que lideravam ao intervalo por quatro golos, 14-10.



Frente a um adversário que tem quatro títulos mundiais no currículo (1961, 1964, 1970 e 1974), embora o seu andebol tenha baixado claramente o nível nas ultimas três/quatro décadas, o desafio começou por ser equilibrado, com alternâncias no marcador, que passou a ser definitivamente favorável aos portugueses após empate 6-6.



No segundo tempo, Portugal geriu bem a vantagem, mantendo o adversário sempre afastado da discussão do resultado, triunfando novamente por cinco de diferença.



"Estivemos ainda melhores do que no primeiro jogo, com melhor desempenho estatístico, de acordo com o objetivo traçado. Há sempre coisas a melhorar, mas conseguimos consolidar o nosso jogo", congratulou-se o selecionador.



Em declarações ao Porto Canal, Paulo Pereira elogiou o "compromisso absoluto" dos seus pupilos à causa de Portugal, que espera poder apurar para o Mundial de 2019.



"Vai ser difícil, porque a Polónia há muitos anos que não está nestas fases preliminares. Saiu-nos novamente a 'fava'. Para chegar ao Mundial, temos de passar esta fase e depois esperar alguém que vai sair dos 16 melhores europeus para fazer o 'play-off'. Estamos no bom caminho. Acreditamos que podemos chegar a esta fase final ansiada há muitos anos", completou.



Portugal prepara o grupo 4 de qualificação europeia para o Mundial2019, que vai decorrer de 12 a 14 de janeiro na Póvoa de Varzim, depois do Kosovo ter declinado a organização.



Para conseguir um lugar no 'play-off', a formação lusa defronta precisamente o Kosovo, a Polónia e o Chipre.



O Campeonato do Mundo de 2019 vai ser organizado em conjunto por Alemanha e Dinamarca, decorrerá em janeiro e vai ser disputado por 24 seleções.