Seleção feminina de andebol sub-19 falha, no prolongamento, final do Europeu

Quando no último minuto detinha posse de bola e uma vantagem de um golo (31-30), a formação lusa foi punida com jogo passivo e, nos restantes 19 segundos, sofreu o empate da Dinamarca, a seleção com melhor currículo neste escalão, com quatro títulos europeus, uma prata e um bronze, e que fez valer essa experiência no tempo extra.



As pupilas de José António Silva fizeram uma primeira parte exemplar, que lideraram sempre, atingindo mesmo os cinco golos de diferença, aos 19-14, tendo permitido uma ligeira reação e atingido o intervalo com 19-16.



Portugal, que acabou o encontro com 57% de eficácia ofensiva contra 59% das rivais, apresentava, nesta altura, supremacia de 79% contra 62%.



A defesa mais subida e agressiva da Dinamarca, juntamente com uma guarda-redes mais inspirada, ajudaram a equilibrar o encontro, com as nórdicas a passar para a frente aos 22-21 ante uma formação as quinas com dificuldades em adaptar-se.



Ainda assim, num jogo com crescentes falhas técnicas à medida que o fim se aproximava, as portuguesas mantiveram-se na luta e foram mesmo quem mais perto esteve de vencer, desperdiçando essa vantagem no derradeiro minuto, que obrigou a prolongamento.



Portugal começou muito mal os 10 minutos extra, sofrendo três golos consecutivos e ficando privado de Joana Semedo, excluída por dois minutos, acabando por não conseguir recuperar ante uma rival que teve na guarda-redes Signe Rasmussen um obstáculo quase sempre intransponível.



Luciana Rebelo, com 14 golos, foi a maior inspiração entre as portuguesas e a destacadíssima melhor marcadora, com a dinamarquesa mais eficaz a ficar-se pelos nove tentos.



Portugal, que nunca tinha atingido sequer o top-10 da competição, já tinha assegurado a presença no Mundial, que vai decorrer em 2024 na Macedónia do Norte.