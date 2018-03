Seleção feminina de sub-20 de andebol adia para domingo qualificação para o Mundial2018

Lusa Comentários 24 Mar, 2018, 21:28 | Andebol

No encontro que colocou frente a frente as duas seleções vencedoras na primeira ronda, Portugal ainda reduziu de uma desvantagem de quatro golos ao intervalo (15-11), mas foi impotente para travar o conjunto austríaco.



Beatriz Sousa, com 10 golos, foi a jogadora mais inconformada na seleção portuguesa e em evidência no encontro, seguida à distância pela austríaca Nina Neidhart, com sete.



No outro encontro da ronda, a Espanha, que perdeu com Portugal na sexta-feira (28-25), venceu a Bulgária, por 34-13. Na primeira ronda, a Áustria também derrotou as búlgaras, por 26-14.



Com duas vagas em disputa no grupo, a derradeira jornada irá ser decisiva na classificação, liderada pela invicta Áustria, com quatro pontos, seguida por Espanha e Portugal, com dois, e Bulgária, com zero.



Na derradeira jornada, a disputar no Centro Desportivo da Juve Lis, em Leiria, a Espanha defronta a Áustria, pelas 14:30, e o último jogo do agrupamento vai opor Portugal à Bulgária, pelas 16:45.



A fase europeia de qualificação para o Mundial2018, a decorrer de 01 a 15 de julho, na Hungria, engloba 26 seleções para 13 vagas. Os grupos 1 (de Portugal) e 2 apuram os dois primeiros classificados e os restantes, do 3 ao 7, apenas o primeiro.



França, Rússia e Dinamarca -- primeiras classificadas do 'ranking' mundial -- e a anfitriã Hungria são as seleções já apuradas.