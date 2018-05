Sporting confirma buscas em instalações e detenção de dois colaboradores

Lusa Comentários 16 Mai, 2018, 16:18 | Andebol

Num curto comunicado, o Sporting garante que "confia na justiça" e assegura que "prestou e prestará toda a colaboração necessária ao apuramento da verdade".

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ao final da manhã a detenção de quatro pessoas durante buscas realizadas na SAD do Sporting, em Alvalade (Lisboa), por "suspeitas de corrupção ativa".

Em comunicado, a PJ adianta que a operação `Cashball` envolveu 40 elementos da PJ e incluiu uma dezena de buscas domiciliárias e num clube desportivo (Sporting).

Segundo o jornal Correio da Manhã, os quatro detidos são: Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube, e André Geraldes, diretor desportivo do futebol do Sporting, e Paulo Silva, João Gonçalves -- que não tem ligações oficial com os `leões'.