Sporting conquista Taça Challenge pela segunda vez

Lusa 27 Mai, 2017, 16:37 | Andebol

Jogadores do Sporting festejam conquista no Andebol | Miguel A. Lopes - Lusa

O Sporting já tinha erguido este troféu europeu em 2010, quando venceu na final os polacos do MMTS Kwidzyn. Agora, sucedeu ao ABC de Braga na lista dos vencedores.



No primeiro jogo da final deste ano, disputado a 21 de maio, no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, em Almada, o Sporting tinha vencido por expressivos 37-28.