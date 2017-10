Sporting na liderança do nacional de andebol ao vencer Benfica

Lusa 19 Out, 2017, 22:13 / atualizado em 19 Out, 2017, 22:13 | Andebol

Com este resultado, os campeões nacionais, agora com um jogo a mais, somam 21 pontos, mais dois que ABC Braga, única equipa invicta com cinco vitórias e dois empates, e Benfica, ambos com 19.



Num jogo marcado não só pela lentidão de processos, mas sobretudo pelo capítulo tático, o Sporting acabou por superiorizar-se pela maturidade evidenciada ao longo dos 60 minutos.



Com uma entrada fraca para os dois lados, com erros no capítulo ofensivo, as equipas começaram a libertar-se apenas depois dos cinco minutos, com o Sporting a superiorizar-se ao Benfica mais pela eficácia que pelo número de ações atacantes e com o pivô Tiago Rocha a ser uma das figuras do primeiro tempo (4 golos), mas na segunda surgiu Pedro Valdes, que marcou sete.



Aliás, nesse capítulo o Benfica mostrou-se perdulário e desperdiçou a oportunidade de dilatar a contagem a seu favor à passagem dos 15 minutos ao perder a bola, ainda antes de rematar, e na resposta o Sporting nunca claudicou perante Hugo Figueira transformando um 5-4 em 5-7, no marcador.



Perante isto, o treinador dos 'encarnados', Carlos Resende, sentiu necessidade de pedir uma paragem técnica para corrigir os erros. A equipa acertou posições e aos poucos recuperou a desvantagem e chegou ao intervalo a perder (11-12).



Os campeões nacionais mais serenos, a atacar pela certa, foram dificultando a tarefa ao Benfica chegando mesmo a ter quatro golos de vantagem (20-24), tendo sobressaído a boa organização defensiva dos comandados de Pedro Portela e a entrada do guarda-redes Matej Asanin, que defendeu três livres de sete metros (dois de Belone Moreira e outro de João Silva), contribuindo assim de forma decisiva para o triunfo dos 'leões' no reduto da 'águia'.