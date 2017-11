Sporting vence Besiktas e mantém acesa a esperança europeia

Lusa 11 Nov, 2017, 21:18 | Andebol

Um resultado que mantém os 'leões' na luta pela passagem à fase seguinte, embora o grupo seja liderado pelo invicto Montpellier (França), estando o segundo lugar a cargo dos ucranianos do Motor, com nove pontos, mais três que o Sporting.



Desde cedo se percebeu que os comandados de Hugo Canela queriam conquistar o terceiro triunfo na prova - depois de terem vencido fora o Besiktas (30-26) e em casa o Medvedi (31-30), e terem averbado quatro derrotas - e manterem-se na peugada pelo acesso à fase seguinte.



Bem a defender e a sair para o ataque, o Sporting apenas esteve a perder quando Pribak inaugurou o marcador, aos 54 segundos, e depois disso foi sempre a somar.



Edmilson Araújo e Pedro Portela, com quatro golos cada, foram os principais impulsionadores leoninos, que viram também o pivô Carlos Carneiro a assumir um papel fundamental, não só na distribuição como nos três golos que marcou na primeira meia hora.



Os turcos estavam longe de estar na melhor forma e mostraram ser uma presa fácil para o 'dente' deste leão e quando conseguiam surpreender o momento defensivo luso tinham pela frente o inspirado Aljosa Cudic.



Ao intervalo os turcos corrigiram os erros do primeiro tempo e entraram mais dominadores, chegando mesmo a reduzir a diferença para dois golos de desvantagem (19-17), contudo o apetite do Sporting manteve-se e tornaram-se evidentes as lacunas do Besiktas: erros defensivos no um para um, permitir a chegada da bola aos alas, nomeadamente a Nikcevic, e dificuldades a sair para o contra-ataque.



Mais cerebral, o Sporting procurou ganhar a posse de bola e com isso anular o adversário. Assim, foi mantendo uma almofada de conforto superior a cinco golos de vantagem e os turcos acabaram por sucumbir por 34-27.