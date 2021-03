Tóquio2020. Portugal inicia com a Tunísia luta por qualificação inédita

” (Alfredo Quintana) é o mote partilhado pelo selecionador Paulo Pereira para o torneio pré-olímpico, no qual considera crucial um triunfo no primeiro jogo com a Tunísia, para manter em aberto o sonho de marcar presença em Tóquio2020.

Sem poder contar com o guarda-redes Humberto Gomes, com o lateral Gilberto Duarte, por lesão, e com o pivô Alexis Borges, ainda limitado, Paulo Pereira terá que promover alterações na seleção, mas promete a mesma determinação e compromisso que a caracterizam.





A Tunísia, que não conta com o lateral Mosbah Sanai, uma das referências do andebol magrebino, por se ter retirado da seleção recentemente, procura em Montpellier o acesso aos seus quintos Jogos Olímpicos, depois de Munique1972 (16.º), Sydney2000 (10.º), Londres2012 (8.º) e Rio2016 (12.º).