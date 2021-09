Paralímpicos. Beatriz Monteiro entra a vencer no torneio de badminton SU5

A atleta Beatriz Monteiro venceu a holandesa Megan Hollander, por 2-0 (21-12 e 21-19), na primeira jornada do grupo C do torneio de badminton SU5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputado no Ginásio Nacional Yoyogi.