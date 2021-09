Paralímpicos. Beatriz Monteiro perde com a líder mundial de badminton

A atleta Beatriz Monteiro foi derrotada pela chinesa Qiuxia Yang, líder da hierarquia mundial, na segunda jornada do grupo C do torneio de badminton SU5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputada no Ginásio Nacional Yoyogi.