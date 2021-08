Paralímpicos. Luís Costa garante sétimo diploma para Portugal no contrarrelógio

O holandês Mitch Valize, que cronometrou 38.12,94, sagrou-se campeão paralímpico, partilhando o pódio com o francês Loic Vergnaud (39.15,16) e com o irlandês Gary O’Reilly (39.36,36), medalhas de prata e bronze, respetivamente.O australiano Darren Hicks conquistou a medalha de ouro, com 34.39,78, tendo o belga Ewoud Vromant (36.11,79), arrecadado a prata, e o francês Alexandre Leaute (37.07,16) o bronze.

Com várias provas ainda por disputar no sétimo dia de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro na final do lançamento do peso F40, e sete diplomas.





Ciclista ambicionava mais





Luís Costa considerou que a prova “não correu tão bem como queria”, admitindo que ambicionava o quinto posto.



“Não correu tão bem como eu queria, não foi fácil. Tinha uma estratégia preparada para as três voltas, acabei por fazer a primeira demasiado forte e paguei por isso nas segunda e terceira”, afirmou.



“A meio, minimizei os danos, pois apanhei o atleta norte-americano e fui ao ritmo dele”, explicou Luís Costa.



Após a prova da classe C2, Telmo Pinão, que não tem parte da perna esquerda, mostrou-se satisfeito com o 11.º lugar.



“Não é a minha especialidade, estou muito contente com a minha prestação” disse o ciclista de Coimbra, acrescentando: “As primeiras voltas fluíram sem erros, mas na última penei”, acrescentou.



“Pelo que conheço dos adversários, estava no limite para chegar ao diploma. Tirando o erro da última volta, não sei se daria para chegar ao oitavo lugar, talvez nono”, concluiu.