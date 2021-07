Paralímpicos. Odete Fiúza e Cláudia Santos fecham lista de 32 para Tóquio2020

Na sexta-feira passada, o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) anunciou os nomes de 30 atletas, de oito modalidades, que vão marcar presença no Japão, remetendo para mais tarde a divulgação de dois representantes do atletismo, o que aconteceu agora.



Com a inclusão de Odete Fiúza, que somará a sua terceira participação em Jogos Paralímpicos, e da estreante Cláudia Santos, fica fechada a lista de atletas portugueses aos Jogos Tóquio2020, que marcarão a estreia lusa em duas modalidades: badminton e canoagem.



Em relação aos Jogos Rio2016, dos quais saiu com quatro medalhas de bronze, Portugal leva menos cinco atletas, mas aumentou de sete para oito o número de modalidades nas quais estará representado, por uma comitiva que integra 16 estreantes, entre eles Beatriz Monteiro, representante no badminton, que chega a Tóquio com apenas 15 anos.



Na canoagem, a outra modalidade na qual se estreia, Portugal vai estar representado por Alex Santos e Norberto Mourão, campeão europeu da sua classe.



Entre os 10 representantes no atletismo, figura Manuel Mendes, medalha de bronze no Rio2016, mas não estão Luís Gonçalves, medalhado em Pequim2008 e Rio2016, e Lenine Cunha, que subiu ao pódio em Londres2012.



No boccia, a segunda modalidade com mais medalhas, a seguir ao atletismo, há alguma renovação, mas mantém-se no grupo de 10 atletas José Macedo (BC3), que conquistou bronze no Rio2016, e parte da equipa de BC1/BC2, que também subiu ao terceiro lugar do pódio nos Jogos do Brasil.



Na natação, Portugal terá cinco representantes, entre os quais David Grachat, que somará a quarta participação paralímpica, e Susana Veiga, campeã europeia e vice-campeã mundial dos 50 metros livres (S9).



No ciclismo, Portugal terá dois representantes, que se juntam a um na equestre e um no judo.



Ao longo de 10 participações em Jogos Paralímpicos, nove das quais consecutivas, Portugal conquistou 92 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo o atletismo, com 53, o boccia, com 26, e a natação, com nove, as três modalidades com mais pódios.