Tóquio2020. Jorge Lima e José Costa em 9.º após quatro regatas em 49er

A dupla portuguesa foi sexta na primeira e na terceira regatas do dia e nona na segunda, depois de ter sido 11.ª na estreia, na terça-feira, somando os mesmos 21 pontos dos alemães Thomas Ploessel e Erik Heil, oitavos colocados entre as 19 embarcações em prova.A competição é liderada pelos britânicos Dylan Fletcher e Suart Bithell, que venceram a última das regatas hoje disputadas, com sete pontos, menos um do que os espanhóis Diego Botin le Chever e Iago López Marra, vencedores da primeira.Os australianos Will Phillips e Sam Phillips seguem na terceira posição, com 12.

A competição prossegue na quinta-feira, com mais duas das 12 regatas, em Zushi, a partir das 12h05 locais (4h05 em Lisboa).