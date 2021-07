Tóquio2020. Telma Monteiro está fora dos Jogos ao segundo combate

Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, havia batido Kowalczyk no único combate que tinham realizado, em 2020, mas agora perdeu já no "golden score", ao somar o terceiro castigo com 9.31 minutos de combate.





Antes a judoca portuguesa tinha vencido a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne.



Telma Monteiro, 10.ª do "ranking" mundial e oitava cabeça de série, venceu Dabonne, 38.ª do mundo, por ippon.







A judoca lusa, de 35 anos, competia nos seus quintos Jogos Olímpicos e em Tóquio2020 repete a classificação de Pequim2008, com um nono lugar, resultante de uma vitória e uma derrota na competição.