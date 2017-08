Adeus de Bolt e Farah à alta competição

Mário Aleixo - RTP 12 Ago, 2017, 10:17 / atualizado em 12 Ago, 2017, 10:19 | Atletismo

Ao mais alto nível, e se não voltarem com a palavra atrás, as duas lendas viva' encerram este sábado a carreira, o que faz do penúltimo dia destes Campeonatos do Mundo provavelmente o mais intenso.



Nos 100 metros, Bolt não conseguiu fechar com chave de ouro e viu sagrar-se campeão o norte-americano Justin Gatlin, o mal-amado por causa do historial de doping.



Usain Bolt volta hoje à pista para os 4x100 metros, uma especialidade em que a Jamaica é campeã olímpica e do Mundo. Mas pelas indicações vistas nos 100 e 200 metros, não está fácil chegar agora ao ouro.



A Jamaica tem apenas a quarta marca do ano na sua série, e sexta entre as 16 equipas, mas também é verdade que ainda não utilizou o 'trunfo' Bolt. As meias-finais correm-se de manhã e a final à noite, em fim de programa.

Mo Farah mais uma vez favorito

Se chegar à final, como tudo indica, Bolt irá para a pista hora e meia depois de Mo Farah, aqui já campeão de 10.000 metros e sempre favorito na légua.



Farah, que foi o segundo mais rápido nas "meias", sem forçar, conta com o apoio de um estádio cheio para chegar a um inédito quarto título.

Maria Lasitskene à volta



Quase certo é também o primeiro ouro dos russos - sob o manto de atletas neutrais - tal é a superioridade na altura de Maria Lasitskene, antes conhecida como Maria Kuchina.



A campeã em título, que foi impedida de ir aos Jogos Olímpicos, é a única atleta consistente acima dos 2,00 metros, tendo como melhor 2,06, a três centímetros do recordo do mundo.

Mayer à frente de Kazmirek

Também hoje chega ao fim o decatlo e a meio do programa comanda o francês Kevin Mayer, com 57 pontos de avanço sobre o alemão Kai Kazmirek.



Mayer, vice-campeão olímpico, está a aproveitar bem a primeira época sem o campeão olímpico, o norte-americano Ashton Eaton, grande dominador dos últimos tempos.

Sempre os Estados Unidos

Ainda hoje, os Estados Unidos devem aumentar o seu já gordo pecúlio de ouro, com a recordista mundial dos 100 metros barreiras, Kendra Herrison, e com o quarteto de 4x100 metros femininos.

Johannes Vetter favorito no dardo

Finalmente, o lançamento do dardo em masculinos tem o alemão Johannes Vetter muito à frente da concorrência. Foi o melhor na qualificação, com 91,20 metros, e este ano apenas o seu compatriota Thomas Rohler, que também está na final, já passou dos 90 metros.

Programa das finais:



19h05 Salto em altura (F)



20h05 100 metros barreiras (F)



20h15 Lançamento do Dardo (M)



20h20 5.000 (M)



20h45 Decatlo (M), 1.500 metros, prova final



21h30 4x100 metros (F)



21h50 4x100 metros (M)