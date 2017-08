Ana Cabecinha foi sexta nos 20km marcha de Londres

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 14:32 / atualizado em 13 Ago, 2017, 14:32 | Atletismo

A atleta do Clube Oriental de Pechão terminou a prova em 1h28m57s, numa corrida que foi ganha pela chinesa Jiayu Yang, que se sagrou campeã mundial com o tempo de 1h26m19s.



Na corrida dos 20km, o pódio foi completado pela mexicana Maria Guadalupe González, prata, com 1h26m19s, e a italiana Antonella Palmisano, bronze, com 1h26m36s.