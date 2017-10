Atletismo: Miguel Moreira, Alberto Paulo e Tiago Costa reforçam «leões»

RTP 24 Out, 2017, 17:26 / atualizado em 24 Out, 2017, 17:30 | Atletismo

Miguel Moreira, meio-fundista especialista em 800 e 1.500 metros, mas capaz de ir até aos 3.000 assume-se como Sportinguista de coração, admite que esta transferência era um desejo de criança.



"Para mim é um grande prazer estar nesta equipa. Foi fácil aceitar a oferta porque é um projecto que tem vindo a crescer, com sinais de força e de organização, e sendo Sportinguista é ainda mais fácil (risos). Estar do outro lado era saber que o objectivo era ganhar ao meu Clube de coração. Um pouco complicado, mas somos profissionais e sempre desempenhei o meu papel da melhor forma. Agora, haverá um gosto especial", disse, passando a apresentar-se, bem como aos seus objectivos daqui em diante.



Também Tiago Costa reforçara os «leões» também ele chega s do rival encarnado.



"Representar o Sporting para mim é um motivo de grande orgulho. É o Clube bicampeão nacional de corta-mato e esse é o título mais importante, visto que dá acesso à Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde temos de estar", disse, apresentando-se aos Sportinguistas desde logo.



"Sou um atleta de corta-mato, de longas distâncias, mais resistente. Estou mais confortável em provas a partir dos 5.000 metros. O grande objectivo é a Taça dos Clubes Campeões Europeus e ser tricampeão de corta-mato, bem como reconquistar o título na pista. Os atletas só são reconhecidos enquanto forem campeões pelos clubes que representamos e isso é muito importante", terminou Tiago Costa.



Também em comunicado os Sporting refere que Alberto Paulo, "ex-SL Benfica, um dos mais conceituados e experientes atletas nacionais na disciplina de 3.000 metros obstáculos, tendo mesmo marcado presença em duas edições dos Jogos Olímpicos (Pequim2008 e Londres2012). O três vezes campeão nacional da distância (2011, 2012 e 2014), vencedor das Universíadas de 2011 e dos Jogos da Lusofonia de 2009, chega ao Sporting Clube de Portugal com o intuito de fortalecer ainda mais a equipa de fundo, meio-fundo e crosse."