Atletismo Mundiais. Grandes desilusões para Noruega e Ucrânia

Os três desaires inesperados tornaram o quinto dia da competição, a decorrer na cidade norte-americana até domingo, a jornada das surpresas.Em poucos minutos, os adeptos da Noruega assistiram à queda dos seus dois campeões olímpicos.A fechar o programa, os 400 metros barreiras proporcionaram o reencontro do pódio de Tóquio2020, onde Warholm bateu o recorde mundial, há 11 meses.Apesar de se ter lesionado em junho, Warholm esteve bem nas semifinais e hoje começou a corrida na liderança. No entanto, estoirou na reta final e, em grande esforço, terminou no sétimo e penúltimo lugar da final.A vitória acabou por ser para o brasileiro Alison Dos Santos, bronze nos Jogos Olímpicos, que se reforçou como o terceiro mais rápido de sempre, com 46,29 segundos, recorde dos campeonatos e recorde sul-americano.Rai Benjamin, dos Estados Unidos, também não desiludiu e repetiu o lugar da final olímpica do ano passado, arrebatando a prata, imediatamente à frente do compatriota Trevor Bassitt.





Era esperada forte concorrência a Jakob Ingebrigtsen por parte de quenianos mas também de britânicos, nos 1.500 metros.



Josh Kerr, bronze em Tóquio2020, era a maior aposta para desafiar o norueguês, mas acabou por ser Jake Wightman a sprintar mais forte, para um recorde pessoal de 3.29,23 minutos.



Ingebrigtsen ainda foi segundo (melhor do que o quarto lugar de Doha2019) e em terceiro ficou o espanhol Mohamed Katir, para um pódio totalmente europeu.



O quarto e o quinto lugar foram para outro espanhol, Mario García Romo, e para Kerr, o que deixou o top-5 sem africanos.



O campeão de há três anos, o queniano Thimoty Cheruyot, ficou-se pelo sexto lugar.





Yaroslava Mahuchikh "cai" no salto em altura



O salto em altura estava anunciado como o momento de consagração da grande favorita, a ucraniana Yaroslava Mahuchikh. Uma situação reforçada pela ausência da campeã olímpica, a russa Mariya Lasitskene, impedida de competir por força das sanções internacionais à Rússia devido à invasão da Ucrânia.



Mas não foi isso que aconteceu, já que apareceu no caminho do ouro a australiana Eleanor Patterson, que com 2,02 metros igualou o recorde da Oceânia.



Mahuchikh passou a mesma altura, mas com mais derrubes, pelo que repetiu a prata de Doha2019 e continua sem um grande sucesso ao ar livre.



Com o bronze ficou a italiana Elena Vallortigara, assegurando assim a sua primeira medalha absoluta, ela que já fora medalhada sub-20 e sub-18.



Kristjan Cech vitorioso no disco







Na outra final do dia, o lançamento do disco para o setor masculino, o esloveno Kristjan Cech atirou para a vitória com 71,13 metros.



Seguiram-se na classificação dois lituanos, Mykolas Alekna e Andrius Gudzius, com o campeão olímpico, o sueco Daniel Stahl, relegado para quarto lugar.



Fred Kerley eliminado nos 200 metros



Destaque ainda, na jornada, para a eliminação, nas semifinais dos 200 metros do campeão dos 100 metros, do norte-americano Fred Kerley.



Já nos 200 metros femininos, seguiram em frente todas as jamaicanas que arrebataram o pódio nos 100 metros.



No quadro global de medalhas, há agora 30 países medalhados, dos quais 18 arrecadaram ouro.



Mesmo sem qualquer novo título hoje, os Estados Unidos reforçaram o primeiro lugar, com 18 medalhas (6/5/7), deixando a Etiópia bem distante, com seis (3/3/0).