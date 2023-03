Atletismo/Europeus: José Carlos Pinto eliminado nos 800 metros

José Carlos Pinto, de 25 anos, foi o primeiro português a competir na Ataköy Arena, terminando a segunda das cinco séries das eliminatórias no terceiro lugar, em 01.50.57 minutos, quedando-se pela 24.ª posição na competição.



"Já vim a este Europeu a ultrapassar as minhas expectativas. Pensei que já não vinha, mas consegui entrar pelo ranking, foi muito bom representar a seleção. Não foi o resultado que queria, porque ninguém gosta de vir a um Europeu e ser eliminado na primeira ronda. Ainda assim, consegui um terceiro lugar, que não é de todo mau", admitiu.



O atleta do Benfica tinha chegado aos Europeus com a 20.ª marca do ano entre os inscritos, com o seu recorde pessoal de 01.47,97, numa prova em que Portugal não tinha representantes desde Madrid2005.



"Na minha cabeça, se não passasse, queria fazer recorde pessoal. Não foi corrida para isso, corri contra os melhores da Europa e só posso estar grato por cá estar", afirmou, antes ainda de o húngaro Balázs Vindics ter sido o último repescado para as semifinais de sábado, num tempo abaixo da sua melhor marca (01.47,82).



O atleta natural de Lagares da Beira, em Oliveira do Hospital, que tinha sido 49.º nos 1.500 metros em Torun2021, reconheceu ter cometido hoje alguns erros numa distância em que ambicionava tornar-se no melhor português de sempre.



"Taticamente, corri mal. A partir dos 500 metros, mudaram de velocidade e, a faltar 300, estava um pouco perdido. Consigo entrar na corrida, outra vez. Mas, acho que se não tem sido esse percalço tinha conseguido um lugar de qualificação. Fiz os últimos 100 metros mais rápidos das minhas últimas provas. Se calhar, com mais 10 metros conseguia recuperar. Resta-me treinar mais", concluiu.



O recorde nacional dos 800 metros está na posse de Rui Silva (01.46,40) desde 19 de fevereiro de 1999, enquanto o melhor resultado luso em Europeus ‘indoor’ nos 800 foi alcançado por António Abrantes, que foi sétimo em Glasgow1990.