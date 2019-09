Atletismo/Mundiais: Pichardo fica em quarto na final do triplo

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 22:09 | Atletismo

Pichardo, que ambicionava o pódio, acabou por ficar pela primeira vez na sua carreira arredado do pódio, depois de ter sido vice-campeão em 2013 e 2015, ainda como atleta cubano.



A marca que conseguiu hoje é a melhor de todos os quartos lugares no triplo em Campeonatos do Mundo, o que dá bem imagem da qualidade do concurso, que teve como vencedor o norte-americano Christian Taylor (17,92 metros), também campeão em 2011, 2015 e 2017.



Em segundo lugar ficou outro norte-americano, Will Claye, com 17,74, enquanto a surpresa foi o bronze de Hughes Fabrice Zango, do Burkina Faso, novo recordista africano com 17,66.