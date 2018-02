Benfica campeão por um ponto na pista coberta

Mário Aleixo - RTP 19 Fev, 2018, 10:06 / atualizado em 19 Fev, 2018, 10:06 | Atletismo

A equipa encarnada recuperou o título ao Sporting que no ano passado tinha interrompido um domínio de seis anos dos encarnados.



Em destaque esteve Tsanko Arnaudov que ganhou o lançamento do peso com 21,17 metros batendo o recorde nacional (21,08) que já lhe pertencia.



Ao jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves, a diretora técnica do Benfica, Ana Oliveira, mostrou-se satisfeita e reforçou a ideia deque o melhor projeto de atletismo é o do Benfica, embora tenha reconhecido que a vitória foi acompanhada de alguma sorte.





O Sporting comprovou que não tem rivais nas mulheres e superiorizou-se ao Vidigalense (2º) e Sp. Braga (3º). Nas senhoras o Benfica ficou na quarta posição.A equipa de Alvalade levou para casa o vigésimo terceiro título em 25 edições.