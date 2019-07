Benfica e Sporting lideram Nacional de clubes de atletismo

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jul, 2019, 09:03 / atualizado em 28 Jul, 2019, 09:03 | Atletismo

Em femininos, o Sporting leva 12 pontos de avanço sobre o rival e já pode começar a considerar quase certo o nono título consecutivo, mas em masculinos a questão ainda se prolonga por este domingo, já que a diferença é de quatro pontos apenas.



Tanto em masculinos como em femininos a luta pelo terceiro lugar de pódio trava-se entre a equipa da Leira, Juventude Vidigalense, e Sporting de Braga.



No setor masculino, a segunda jornada vai começar com 77 pontos para Benfica e 73 para Sporting, 48 para Sporting de Braga e 44 para Juventude Vidigalense. Seguem-se na tabela Jardim da Serra (32), Água de Pena (32), Seia (29) e Estreito (24).





Já entre as mulheres, o Sporting tem 85 pontos, contra 73 pontos do rival lisboeta. A Juventude Vidigalense tem o terceiro lugar seguro por um só ponto - 49 contra 48 do Sporting de Braga. A tabela da I divisão segue com Jardim da Serra (41), Grecas (37), Eirense (31) e Estreito (30).